ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının tam ortasında kalan Huawei için yeşil ışık yakıldı. İki ülke arasındaki anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini belirten ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD’li şirketlere Huawei’ye ürün satmaları için “çok yakın” bir zamanda lisans verileceğini bildirdi.

Wilbur Ross, ABD’nin bu ay Çin’le bir ticaret anlaşmasına varacağına ve Amerikan şirketlerinin Huawei ile ticaret yapabilmesi için gerekli lisansların “çok kısa bir süre” verilebileceğini söyledi. Anlaşmanın ‘komplike’ olduğunu ifade eden Ross, Çin ile ticaret görüşmeleri için “İyi bir durumdayız, güzel bir süreç geçiriyoruz” dedi.

Huawei’yle iş yapmak için ABD’li 260 şirketten talep geldiğini ve bu sayının beklediklerinden fazla olduğunu ifade etti. Başvuruların dikkatli biçimde incelendiğini belirten Ross, her başvuruya lisans verilmeyeceğine de dikkat çekti.

'BULUŞMA YERİ KOLAY'

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının tamamlanması halinde ABD’de bir yerde imzalanabileceğini belirterek, “Öncelikli olarak anlaşma istiyoruz. Buluşma yeri, bana göre çok kolay olacak” demişti.

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Hatırlanacağı üzere ABD, ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’li şirketlerin Huawei ve iştirakleriyle iş yapmasına Mayıs 2019’da yasaklama getirmişti.

O tarihten bu yana ABD’nin kara listesinde yer alan Çinli teknoloji şirketi Huawei, yaptırımların etkisiyle en son çıkardığı akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 30’u lisansı olmadığı için Google servislerinden mahrum olarak piyasaya sunmuştu.