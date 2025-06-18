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        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, hastaneye kaldırıldı

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in henüz bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 01:08
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        ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı
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        Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

        Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kristi Noem
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