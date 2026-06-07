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        Haberler Dünya ABD: İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük | Dış Haberler

        ABD ordusu: İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 06:18 Güncelleme:
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        ABD: İran'a ait 2 saldırı İHA'sını düşürdük

        ABD’den İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

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