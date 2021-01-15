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ABD'li devler koronavirüs aşısı pasaportu geliştiriyor

Microsoft, Salesforce ve Oracle gibi teknoloji devlerinin aralarında bulunduğu bir grup şirket koronavirüs aşısı pasaportu geliştiriyor. Oluşturulacak sistemle bir kişinin koronavirüs aşısı yaptırdığı bilgisi dijital cüzdanlarda depolanacak. Kullanıcılar talep edilmesi durumunda bu bilgiyi hızlıca paylaşabilecek

ABD'li devler koronavirüs aşısı pasaportu geliştiriyor- Haberler
Koronavirüs aşısı pasaportu geliyor
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HABERTURK.COM

Aralarında Microsoft, Oracle, Salesforce gibi teknoloji devleri ve ABD'li çeşitli sağlık kuruluşlarının yer aldığı Vaccination Credential Initiative (VCI) isimli grup tartışma yaratacabilecek bir dijital koronavirüs aşısı pasaportu üzerinde çalıştığını açıkladı. Dün yapılan yazılı açıklamaya göre VCI yakın zamanda dünya genelinde hükümetlerin ve şirketlerin vatandaşların aşılandığına dair kanıt isteyeceği öngörüsüyle çalışmalarını yürütüyor.

VCI'dan yapılan açıklamaya göre aşı olan kullanıcılar bu bilgiyi dijital bir cüzdana kaydedebilecek. Böylece kanıt istendiğinde hızlıca gösterebilecek. Akıllı telefonu olmayanlara ise QR kodu bulunan bir belge verilecek. VCI'ın parçası olan The Commons Project'in CEO'su Paul Meyer konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geliştirilen teknoloji insanların seyahat, okul ve işe güvenli bir şekilde dönerken verilerinin de korunmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YILIN EN ÖNEMLİ TARTIŞMASI OLABİLİR

VCI aşı pasaportu geliştirirken dünya genelinde aşı olmanın çeşitli hizmetler almak için zorunlu tutulmasının etik olup olmadığını tartışıyor. Koronavirüs aşısı konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da azımsanmayacak sayıda insan aşılara şüpheyle yaklaşıyor. Dolayısıyla toplumsal hayatta yer almak için aşı olunmasının zorunlu tutulması dünya genelinde bu yılın en önemli tartışma konusu haline gelebilir.

Örneğin 28 Aralık'ta İspanya Sağlık Bakanlığı'nın aşı olmayı reddedenler için bir kayıt oluşturduğunu ve bu kayıtları diğer AB ülkeleriyle paylaşacağını açıklaması ülkede tepkiyle karşılandı.

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