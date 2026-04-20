        Haberler Spor Futbol ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı!

        ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı!

        İtalya 2. Ligi ekibi Cesena'nın kalecisi Jonathan Klinsmann, Palermo maçının uzatma dakikalarında yaşadığı çarpışma sonrası boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:14 Güncelleme:
        ABD'li kalecinin maçta boynu kırıldı!

        İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı.

        Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı.

        Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

        ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
