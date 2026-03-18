        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetini eleştirdi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetini eleştirdi

        ABD'li Senatör Sanders, ABD'nin 19 gündür İsrail'e düzenlediği saldırıların maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirtti ve bunu eleştirdi. Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 07:42 Güncelleme:
        Sanders ABD'nin saldırılarının maliyetini eleştirdi
        ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı.

        Söz konusu saldırıların ABD'ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.

        Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

