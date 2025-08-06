ABD, mRNA aşı projelerini sonlandırıyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bünyesinde yürütülen bazı aşı faaliyetlerinin iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Covid-19 sırasında başlatılan mRNA yatırımlarının kapsamlı incelenmesi sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık 22 projenin dahil olduğu mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın yalnızca BARDA'nın mRNA aşı projelerini kapsadığı ve diğer mRNA teknolojisi kullanım alanlarının etkilenmeyeceği belirtildi.

"ETKİLİ KORUMA SAĞLAMIYOR"

Aşılara karşı olumsuz tutumuyla bilinen ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili koruma sağlayamadığını gösteriyor. Bu finansmanı, virüsler mutasyona uğrasa bile etkili kalmaya devam eden daha güvenli, daha geniş aşı platformlarına kaydırıyoruz" ifadelerini kullandı.

MODERNA'YA VERİLEN ÖDENEK DE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.