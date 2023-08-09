Haberler Dünya ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı

ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı ABD'nin başkentinde, Washington D.C. Meclisi Üyesi Trayon White şehirde hızla yükselen suç ve şiddetin önüne geçilebilmesi için acil durum ilan edilmesi ve Ulusal Muhafızların devreye girmesi çağrısında bulundu. Anadolu Ajansı Giriş: 09.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 09.08.2023 - 09:17 facebook

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Başkentte, en son 6 Ağustos'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin ölmesiyle ilgili basın açıklaması yapan White, Washington D.C'de "anarşi ve kanunsuzluk ruhunun arttığını" ve "suçun her yere yayıldığını" belirtti. Siyahi meclis üyesi, "Suç kontrolden çıktı ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Mahallelerimizdeki suç ve şiddetle ilgili acil durum ilan etmeli ve acilen harekete geçmeliyiz. Ulusal Muhafızları suçlanan çocukları ve masum insanları korumak için çağırmanın zamanı gelmiş olabilir" dedi.

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Trayon White, başkentte artık "sadece geceleri değil, sabahın erken saatlerinde ve tüm gün boyunca silah seslerinin duyulduğunu" aktardı. Polisin tek başına bu işin altından kalkmayacağı inancını paylaşan White, D.C. Ulusal Muhafızları ile de suçun yayılmasını engellemek için görüşmelerde bulunduğunu ve sonuca varmanın uzun süreceğini belirtti.