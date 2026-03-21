Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2987 %0,01
        EURO 51,2778 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.406,80 %-3,26
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,60 %-6,89
        BITCOIN 70.687,00 %0,92
        GBP/TRY 59,1536 %-0,55
        EUR/USD 1,1572 %-0,15
        BRENT 112,19 %3,26
        ÇEYREK ALTIN 10.475,11 %-3,26
        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Enerji Haberleri

        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 414 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

        Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

        Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 414 oldu.

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

        Perşembe gününü 108,65 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 112,19 dolar seviyesinde tamamladı.

        Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 95,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taşkın yaşanan Tunca Nehri kıyısında çatlak ve göçükler oluştu

        Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu taşan Tunca Nehri kıyısında çatlaklar ve göçükler oluştu. Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Musa Uludağ, "Tunca Nehri'ndeki bu meydana gelen kaymaların ana nedeni; Meriç Nehri yatağındaki yapay olarak...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"