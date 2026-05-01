        Haberler Ekonomi Para ABD'nin ulusal borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

        ABD'nin ulusal borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

        ABD'nin ulusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABD'nin ulusal borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

        Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nden (CRFB) yapılan açıklamada, Ekonomik Analiz Bürosu'nun yeni verilerine göre, 31 Mart itibarıyla ABD'de kamu elindeki borcun 31,27 trilyon dolar olduğu, son 12 aylık döneme ait nominal GSYH'nin de 31,22 trilyon dolar olarak tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, mart ayı sonunda ülkenin ulusal borcunun GSYH'sinin yüzde 100,2'sine ulaştığı kaydedildi. CRFB Başkanı Maya MacGuineas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington'daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Borcun GSYH'nin yüzde 100'ünü aşmasının ardından, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen yüzde 106'lık rekor seviyenin de yakında aşılabileceğini belirten MacGuineas, bu kez borçlanmanın küresel bir savaş gibi olağanüstü bir durumdan değil, iki partinin de zor mali kararları ertelemesinden kaynaklandığını savundu.

        "Artan borç ekonomik refahı olumsuz etkiliyor"

        MacGuineas, artan borcun ekonomik refahı ve gelecek nesilleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüksek borcun gelir artışını yavaşlattığını, faiz oranlarını yükselttiğini ve enflasyonist baskıları artırdığını kaydetti.

        Çözüm için borç artışının durdurulması gerektiğine işaret eden MacGuineas, yeni harcamaların veya vergi indirimlerinin daha güçlü mali kurallarla dengelenmesini önerdi. MacGuineas, "Borcu istikrara kavuşturmak ve ekonomideki payını azaltmak için çok daha ileri gitmemiz gerekecek, yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir bütçe açığı azaltımına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Fitch, ABD'nin borcunun kredi notu riskleri konusunda uyardı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada da ABD'nin genişleyen bütçe açıkları ve yükselen borç seviyesinin ülkenin kredi notu açısından temel bir zorluk oluşturduğunu belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu, yapısal olarak yüksek seyreden bütçe açıklarının ABD'nin borç yükünü diğer "AA" kredi notu kategorisindeki ülkelerin oldukça üzerine taşımaya devam edeceğini kaydetti.

        ABD'de mali görünümün geçen yıl kabul edilen vergi indirimi yasası nedeniyle 2026'da daha da bozulacağına işaret edilen açıklamada, ancak gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlerin bu etkinin yaklaşık yarısını dengelemesinin beklendiği bildirildi. ABD'nin hükümet içi yükümlülükler dahil toplam brüt borcu ise yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!