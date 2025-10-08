Habertürk
        ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti - Enerji Haberleri

        ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak, bu yıl ve gelecek yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:15
        ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
        EIA'nın "Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatları, küresel petrol stoklarındaki artışa rağmen son aylarda istikrarlı seyretti. Fiyatların istikrarlı seyrinde, arz artışının oluşturduğu baskıyı dengeleyen birkaç faktör etkili oldu.

        Raporda, bunlardan birinin Çin'in stratejik petrol stoklarında artış olduğu ifade edildi. Çin stok verilerini açıklamasa da ithalat, ihracat ve rafinaj verilerine dayanarak bu yıl önemli miktarda stok biriktirdiği ve bu durumun fiyatlardaki düşüş baskısını sınırlamış olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca yaz aylarında küresel petrol talebinin tahminlerden daha yüksek olması fiyat istikrarını destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

        Bu çerçevede, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,64 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 67,80 dolar olarak tahmin edilmişti.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 65 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 64,16 dolardı.

        Öte yandan, arz artışı ve talep döneminin sona ermesiyle küresel petrol stoklarının yılın son çeyreğinde günlük ortalama 2,6 milyon varil artması bekleniyor. Bu durumun gelecek aylarda ham petrol fiyatlarında düşüşe yol açacağı tahmin ediliyor.

        Gelecek yılın ilk çeyreğinde stok artışlarının günlük ortalama 2,7 milyon varili aşacağı öngörülüyor. Ancak sonraki aylarda küresel talebin artması ve petrol üretim büyümesinin bir miktar gerilemesiyle stok artışlarının yavaşlaması bekleniyor.

        Bu çerçevede, 2026 yılı için ortalama varil fiyatı Brent petrolde 52,16 dolar, WTI'da 48,50 dolar olarak tahmin ediliyor.

        Önceki raporda, Brent petrolün ortalama varil fiyatı 51,43 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 47,77 dolar olarak öngörülmüştü.

        Raporda, Çin'in stok alım hızı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin ticaret politikaları gibi faktörlerin petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğine işaret edildi. Ayrıca yılın ilerleyen döneminde beklenen arz fazlası, OPEC+ grubunun üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

        ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 440 bin varil olarak tahmin edilmişti.

        Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 510 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 300 bin varil seviyesindeydi.

        Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 105 milyon 870 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 103 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        2026 yılında ise küresel arzın günlük ortalama 107 milyon 170 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor.

