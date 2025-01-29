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        Haberler Dünya ABD Senatosunda aşı tartışması | Dış Haberler

        ABD Senatosunda, Trump'ın sağlık bakanı adayı aşıyla ilgili sorulara yanıt verdi

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından sağlık bakanlığına aday gösterilen Robert Kennedy, Senato'daki onay oturumunda aşı karşıtı olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:33
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        ABD Senatosunda aşı tartışması
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        Başkan Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato Maliye Komitesi'ndeki onay oturumunda, aşı karşıtlığından kürtaja kadar birçok tartışmalı konuda senatörlerin sorularını yanıtladı.

        Açılış bölümünde Amerikan sağlık sistemini eleştiren Kennedy, "Amerika Birleşik Devletleri diğer tüm gelişmiş ülkelerden daha kötü sağlık hizmetlerine sahip. Sağlık hizmetlerine diğer ülkelerin en az iki katı ve bazı durumlarda üç katı daha fazla harcama yapıyoruz. Geçen yıl 4,8 trilyon dolar harcadık. Bu neredeyse GSYH'nin beşte biri demek." ifadesini kullandı.

        Kovid-19 salgını dönemindeki aşı karşıtı sert açıklamalarıyla adı "komplo teorisyenine" çıkan Kennedy, Senato'daki oturumda aşı karşıtı olmadığını, sadece aşılarla ilgili güvenlik endişelerini yüksek sesle dile getirdiğini savundu.

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        Aşılarla ilgili sözlerine devam ederken ayağa kalkarak Kennedy'yi "yalancı" diye suçlayan bir gösterici salondan dışarı çıkarılırken Kennedy aşı karşıtı olmadığını söyledi.

        "Komitenin şundan emin olmasını istiyorum, haberlerde benim aşı karşıtı ve aşı endüstrisi karşıtı olduğum iddia edildi. İkisi de değilim, ben güvenlik yanlısıyım." diyen Kennedy, bazı Demokrat senatörler tarafından "Eskiden aksini söylüyordunuz." ifadesiyle sıkıştırıldı.

        Senatör Ron Wyden, Kennedy'ye aşılarla ilgili geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, "Bugün aşı yanlısı olduğunuzu söylerken şimdi mi Kongre'ye yalan söylüyorsunuz yoksa tüm o eski yayınlarda da yalan mı söylediniz?" diye sordu.

        Kennedy ise bu sorulara, "Kızamık aşısını destekliyorum. Çocuk felci aşısını destekliyorum. Sağlık Bakanı olarak insanların bu aşılardan herhangi birini yaptırmasını zorlaştıracak ya da caydıracak bir şey yapmayacağım." yanıtını verdi.

        Kovid-19 döneminde yaptığı açıklamalarda Kovid aşılarına karşı çıkışlarıyla bilinen ve bazı aşıların "otizme" neden olduğunu iddia eden Kennedy, konuyla ilgili açıklamalarında ise aşılara karşı olmadığını savunmuştu.

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        "Her bir kürtaj bir trajedidir"

        Kennedy, senatörlerin ısrarlı sorularına cevap verirken, kürtaj konusunda yıllardır durduğu yerde olduğunu ve bu yaklaşımının değişmeyeceğini belirtti.

        ABD Sağlık Bakanı adayı, "Her kürtajın bir trajedi olduğu konusunda Başkan Trump'a katılıyorum. Yılda 1,2 milyon kürtaj yaparsak ahlaki bir ulus olamayacağımız konusunda ona katılıyorum. Kürtajın uygulanmasını eyaletlerin kontrol etmesi gerektiği konusunda da ona katılıyorum." diye konuştu.

        Kürtaj konusunda federal yasalarla bazı uygulama ve tedavilerin korunmasını desteklemediğini vurgulayan Kennedy, önceki Demokrat yönetimlerin söyleminin aksine her bir kürtajın bir trajedi olduğunu ve bu konuda eyaletlerin karar vermesi gerektiğini belirtti.

        Hamburger ve diyet kola seviyorsanız bunları alabilmelisiniz

        Öte yandan, Kennedy'ye, sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamalarına atfen, Trump'ın sıkça tükettiği belirtilen hamburger ve diyet kolaya ilişkin görüşü soruldu.

        Kennedy, "Kimsenin yemeğini elinden almak istemem. Eğer McDonald's cheeseburgerini ve diyet kolayı seviyorsanız, ki patronum (Trump) bunları çok sever, bunları alabilmelisiniz." diyerek Trump'a göndermede bulundu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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