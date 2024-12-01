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        Haberler Dünya ABD, Suriye'deki yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı | Dış Haberler

        ABD, Suriye'deki yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı

        ABD, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:07
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        ABD Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti.

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        Savett, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Suriye'nin kuzeybatısındaki hatların çökmesi ve Halep'te yaşanan çatışmaların, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi nedeniyle yaşandığını savunan Savett, ABD'nin, terör örgütü olarak belirlediği rejim karşıtı silahlı grup "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) tarafından yönetilen bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

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        Savett, Washington yönetimin ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerginliğin azaltılması ve iç savaşın sona erdirilmesi için BM kararlarıyla uyumlu bir siyasi süreci teşvik ettiğini vurgulayarak, "DAEŞ'in Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmamasını sağlamak için elzem olmaya devam eden ABD personelini ve ABD askeri mevzilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Halep ve İdlib illerinde Beşar Esad karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında yaklaşık 5 gündür çatışmalar yaşanıyor.

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        #ABD
        #halep
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