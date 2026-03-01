ABD, tüm vatandaşlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.