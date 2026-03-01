Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu ABD, tüm vatandaşlarını uyardı | Dış Haberler

        ABD, tüm vatandaşlarını uyardı

        ABD hükümeti, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından tüm dünyadaki vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısında bulundu

        Giriş: 01.03.2026 - 00:29
        ABD, tüm vatandaşlarını uyardı

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

        ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
