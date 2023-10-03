Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol ABD - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri ABD'ye mağlup - Voleybol Haberleri

        ABD - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri ABD'ye mağlup

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya´da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3 - 1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, bu sonuçla elemelerdeki ikinci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japonya´daki Yoyogi National'da ABD ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-17, 26-28, 32-30, 25-20'lik setlerle parkeden 3-1 yenik ayrıldı. B Grubu ilk maçında Sırbistan´ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

        Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30´da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri´nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları´na katılma hakkı elde edecek.

        REKLAM

        SALON: Yoyogi National

        HAKEMLER: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

        ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma´a, Muagututia)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)

        SETLER: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

        SÜRE: 2 saat 5 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi