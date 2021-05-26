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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiABD Xiaomi'yi kara listeden çıkardı - Haberler
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Xiaomi, ABD'nin kara listesinden resmen çıkarıldı

ABD, Xiaomi’ye yönelik olarak uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırdı. Xiaomi Corporation Başkanı Lei Jun, ““ABD Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi'yi ‘Komünist Çin Askeri Şirketi’ olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı” dedi.

ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkardı - Haberler
Yasak kalktı!
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HABERTURK.COM

ABD, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'yi yasaklı şirketler listesinden resmen çıkardı. Xiaomi'yi kara listeden çıkaran kararla birlikte Çinli teknoloji üreticisi ABD'den tekrar yatırım alabilir hale gelmiş oldu.

Xiaomi Corporation’dan “Dava ile ilgili gönüllü açıklama” başlığıyla yapılan duyuruda, “ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09'da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi'yi "Komünist Çin Askeri Şirketi" (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu” denildi.

'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Xiaomi Corporation Başkanı Lei Jun’un imzasıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

Cayman Adaları'nda sınırlı sorumlulukla kurulmuş bir şirket olan ve Hong Kong Borsası’nda işlem gören Xiaomi Corporation’ın açıklamasında, hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiyesi de yer aldı.

Bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Xiaomi'yi Çin ordusu ile bağlantılı şirket olarak sınıflandırmış ve şirketi ABD'den yatırım almasını engelleyen kara listeye eklemişti. Xiaomi Çin ordusu ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu kararı "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı.

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