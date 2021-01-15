Xiaomi'ye şok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSon dakika! Apple'ı geçti kara listeye alındı - Haberler
ABONE OL

Apple'ı geçti kara listeye alındı

Görevini devretmek için gün sayan ABD Başkanı Donald Trump’ın son icraati, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’yi kara listeye almak oldu. Böylece 2019 yılında Apple’ı geçen Huawei’yi kara listeye alan ABD, 2020 yılında Apple’ı geçen bir diğer Çinli teknoloji markasına da yaptırım uygulamaya karar verdi.

Son dakika! Apple'ı geçti kara listeye alındı - Haberler
Xiaomi'ye şok
0:00 / 0:00

ABD, Çinli teknoloji devlerine yönelik olarak uyguladığı yaptırımlara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıllarda Huawei’ye yönelik yaptırımları devreye alan ABD yönetimi, şimdi de bir diğer Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’yi kara listeye aldı.

Görevini devretmek için gün sayan ABD Başkanı Donald Trump’ın son icraatlerinden biri aralarında Xiaomi’nin de olduğu bazı Çinli şirketleri ulusal ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’nin kara listesine almak oldu.
Bu kapsamda Xiaomi, 11 Kasım 2021'e kadar ABD'li yatırımcıları karalisteye alınan şirketlerden çıkmaya zorlayan yatırım yasağına tabi olacak.

Kara listeye alınan şirketler arasında Xiaomi’nin yanısıra Çinli petrol devi CNOOC ve uçak üreticisi Comac da bulunuyor.
Güney Çin Denizi'nde uygunsuz hareket ettiği iddia edilerek, yaptırım uygulanmasına karar verilen bu şirketler arasında Xiaomi’nin de yer alması, şok etkisi yaratırken; Xiaomi’nin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 11’den fazla geriledi.

HUAWEI DE LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD 2019 yılında da Huawei’yi kara listeye almıştı. Çinli şirkete uygulanan yaptırımlar kapsamında Google ile Android lisansı iptal edilen Huawei, ardından akıllı telefon pazarında Google Play yerine kendi uygulama mağazası App Gallery ve Google Mobile Services (GMS) yerine de Huawei Mobile Services (HMS) ile yola devam etmek durumunda kalmıştı.

ABD’nin yeni kara listeye aldığı Xiaomi’nin Google ve Android lisansının bundan ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Pazar Payı2018-4Ç2019-1Ç2019-2Ç2019-3Ç2019-4Ç2020-1Ç2020-2Ç2020-3Ç
Samsung18,8%23,0%23,0%21,8%18,8%21,2%19,5%22,7%
Huawei16,2%18,9%17,7%18,6%15,2%17,8%20,2%14,6%
Xiaomi6,7%8,9%9,7%9,1%8,9%10,7%10,3%13,1%
Apple18,3%11,8%10,2%13,0%19,9%13,3%13,6%11,8%
vivo6,9%7,4%8,5%8,4%7,7%9,0%8,6%8,9%
Diğer33,0%30,0%30,8%29,1%29,5%27,9%27,9%29,0%

APPLE’I GEÇEN ÇİNLİ KARA LİSTEYE GİRDİ!

Tüm bu olaylar, Huawei’nin akıllı telefon pazarında hızlı yükselişi ve Apple’ı geçerek küresel pazarda ikinciliğe yükselmesinin ardından yaşanmıştı.

Xiaomi de küresel akıllı telefon pazarında Apple’ı geçmesinin ardından, ABD tarafından kara listeye alınmış oldu.
Araştırma kuruluşu IDC’nin son verilerine göre 2020 yılının 3. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında yüzde 22.7’lik payla Güney Koreli Samsung birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise ABD yaptırımları nedeniyle son 2 yıllık süreçte ciddi oranda kan kaybetmiş olsa da yüzde 14.6’lık pay ile Huawei yer alıyor.

Pazarın 3. büyük oyuncusu ise geçen yıl yüzde 13.1’lik payla ABD’li Apple’ı geçen bir diğer Çinli marka Xiaomi. Apple’ın küresel pazar payı ise yüzde 11.8. IDC verilerine göre 2020 yılının 3. çeyreği sonunda küresel akıllı telefon pazarının 4. büyük oyuncusu ise bir diğer Çinli marka Vivo. Son birkaç yılda hızlı yükselen ve bu yıl Türkiye’de de resmi olarak ofis açan Vivo’nun Apple ile arasında 3 puandan az bir fark bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

WhatsApp'tan yeni gizlilik açıklaması
TEKNOLOJİWhatsApp'tan yeni açıklama
Epic Games'den bir ücretsiz oyun daha: Star Wars Battlefront ll
TEKNOLOJİEpic Games'den bir ücretsiz oyun daha!
Türkiye'den sonra Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te de BiP WhatsApp'ı geçti! Haberler
TEKNOLOJİBiP için bu tabloyu WhatsApp yarattı!
WhatsApp'tan son dakika AÇIKLAMA! WhatsApp geri adım atttı mı?
TEKNOLOJİWhatsApp ve Facebook’un Türkiye direktöründen ...
Telegram kimin? Son dakika derleme: Telegram'ın bilinmeyenleri
TEKNOLOJİİşte Telegram'ın bilinmeyenleri...
Telegram kullanıcıları DİKKAT! Son dakika ipuçları ortaya çıktı
TEKNOLOJİTelegram kullananlar dikkat!
Türk Telekom başvuruların ‘Start’ını verdi
TEKNOLOJİ‘Start’a başvurular başladı
SON DAKİKA! Telegram'ın aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aştı
TEKNOLOJİ500 milyonu aştı
SON DAKİKA! Bilgisayar pazarı 2010'dan bu yana en hızlı büyümesini kaydetti
TEKNOLOJİBilgisayarın altın yılı!
BiP kimin, sahibi kim? BiP hangi ülkenin? BİP ücretli mi?
TEKNOLOJİBip kimin, hangi ülkenin?