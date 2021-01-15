Xiaomi'ye şok 0:00 / 0:00

ABD, Çinli teknoloji devlerine yönelik olarak uyguladığı yaptırımlara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıllarda Huawei’ye yönelik yaptırımları devreye alan ABD yönetimi, şimdi de bir diğer Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’yi kara listeye aldı.

Görevini devretmek için gün sayan ABD Başkanı Donald Trump’ın son icraatlerinden biri aralarında Xiaomi’nin de olduğu bazı Çinli şirketleri ulusal ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’nin kara listesine almak oldu.

Bu kapsamda Xiaomi, 11 Kasım 2021'e kadar ABD'li yatırımcıları karalisteye alınan şirketlerden çıkmaya zorlayan yatırım yasağına tabi olacak.

Kara listeye alınan şirketler arasında Xiaomi’nin yanısıra Çinli petrol devi CNOOC ve uçak üreticisi Comac da bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde uygunsuz hareket ettiği iddia edilerek, yaptırım uygulanmasına karar verilen bu şirketler arasında Xiaomi’nin de yer alması, şok etkisi yaratırken; Xiaomi’nin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 11’den fazla geriledi.

HUAWEI DE LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD 2019 yılında da Huawei’yi kara listeye almıştı. Çinli şirkete uygulanan yaptırımlar kapsamında Google ile Android lisansı iptal edilen Huawei, ardından akıllı telefon pazarında Google Play yerine kendi uygulama mağazası App Gallery ve Google Mobile Services (GMS) yerine de Huawei Mobile Services (HMS) ile yola devam etmek durumunda kalmıştı.

ABD’nin yeni kara listeye aldığı Xiaomi’nin Google ve Android lisansının bundan ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Pazar Payı 2018-4Ç 2019-1Ç 2019-2Ç 2019-3Ç 2019-4Ç 2020-1Ç 2020-2Ç 2020-3Ç Samsung 18,8% 23,0% 23,0% 21,8% 18,8% 21,2% 19,5% 22,7% Huawei 16,2% 18,9% 17,7% 18,6% 15,2% 17,8% 20,2% 14,6% Xiaomi 6,7% 8,9% 9,7% 9,1% 8,9% 10,7% 10,3% 13,1% Apple 18,3% 11,8% 10,2% 13,0% 19,9% 13,3% 13,6% 11,8% vivo 6,9% 7,4% 8,5% 8,4% 7,7% 9,0% 8,6% 8,9% Diğer 33,0% 30,0% 30,8% 29,1% 29,5% 27,9% 27,9% 29,0%

APPLE’I GEÇEN ÇİNLİ KARA LİSTEYE GİRDİ!

Tüm bu olaylar, Huawei’nin akıllı telefon pazarında hızlı yükselişi ve Apple’ı geçerek küresel pazarda ikinciliğe yükselmesinin ardından yaşanmıştı.

Xiaomi de küresel akıllı telefon pazarında Apple’ı geçmesinin ardından, ABD tarafından kara listeye alınmış oldu.

Araştırma kuruluşu IDC’nin son verilerine göre 2020 yılının 3. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında yüzde 22.7’lik payla Güney Koreli Samsung birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise ABD yaptırımları nedeniyle son 2 yıllık süreçte ciddi oranda kan kaybetmiş olsa da yüzde 14.6’lık pay ile Huawei yer alıyor.

Pazarın 3. büyük oyuncusu ise geçen yıl yüzde 13.1’lik payla ABD’li Apple’ı geçen bir diğer Çinli marka Xiaomi. Apple’ın küresel pazar payı ise yüzde 11.8. IDC verilerine göre 2020 yılının 3. çeyreği sonunda küresel akıllı telefon pazarının 4. büyük oyuncusu ise bir diğer Çinli marka Vivo. Son birkaç yılda hızlı yükselen ve bu yıl Türkiye’de de resmi olarak ofis açan Vivo’nun Apple ile arasında 3 puandan az bir fark bulunuyor.