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ABD Savunma Bakanlığı, mahkeme tutanaklarına göre Çinli telefon üreticisi Xiaomi'yi yasaklı şirketler listesinden çıkaracak. Böylece Çinli şirket ABD'den tekrar yatırım alabilir hale gelecek.

Tutanakta tarafların davaya konu olan sorunlarını aralarında çözmek üzere anlaştı. Xiaomi'den konuya ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Reuters'ın haberine göre böylece Washington ve şirket arasında yaşanan anlaşmazlık uzlaşmayla sona ermiş oldu.

Bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Xiaomi'yi Çin ordusu ile bağlantılı şirket olarak sınıflandırmış ve şirketi ABD'den yatırım almasını engelleyen kara listeye eklemişti.

Xiaomi Çin ordusu ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu kararı "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı.

HİSSELERİ YÜZDE 6'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Mahkeme, Ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kara liste uygulamasını Mart ayında geçici olarak durdurmuştu. Tarafların uzlaştığına ilişkin haberlerin ardından Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri yüzde 6'dan fazla yükseldi.