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Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Voleybol Takımının başarılarını değerlendirdi

VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, hedeflerinin tüm finalleri kazanmak olduğunu söyledi

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Voleybol Takımının başarılarını değerlendirdi

Üstünsalih yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik ve başarının VakıfBank Kulübünün karakteri olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda zirvenin sahibi olan kulübümüz, bu başarısını sürdürülebilir ve uzun vadeli planla ilerleyen organizasyon yapısına borçlu. Sürdürülebilirlik artık kulübümüzün karakteri, başarı artık kulübümüzün karakteri... Başarı bizim için bir zorunluluk. Başarılı olmalıyız ki Türk kadınının gururu, kız çocuklarının ilhamı olalım. Her başarımızla kızlarımıza, 'Kendine güven, inanırsan başarabilirsin' mesajını aktarabilelim." dedi.

Kız çocuklarını ablaları gibi dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanacaklarına inandırabilmeleri halinde en büyük kupayı kazanacaklarını vurgulayan Üstünsalih, "Bu yüzden başarısız olamayız, 'Vazgeçtik' diyemeyiz. Her yıl kupaları müzemize getirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak aralıksız 35 yıldır Türk kadınının başarısını tüm dünyaya göstermek amacıyla kadın voleyboluna hizmet ettiklerini anlatan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya üzerinde alınabilecek tüm kupaları müzesine taşıma onuruna erişmiş bir kulübüz. Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı olmaktan gurur duyuyoruz. Kadın sporu alanında ülkemizdeki en verimli projelerden, yatırımlardan birine imza atıyoruz. Banka olarak yaptığımız bu yatırımın ne kadar doğru olduğunu, kızlarımız her sezon tekrar tekrar gösteriyor. Her sene sarı siyahlı formalarıyla sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oluyorlar."

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale çıkmalarını değerlendiren Üstünsalih, "Türk voleyboluna çıta atlatan 2011 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzun ardından istikrarlı bir şekilde finallerde yer alarak, kupalar, madalyalar kazanarak dünya voleybolunda zirveye çıktık. 2011'in ardından 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa'nın en büyük kupasında şampiyonluğa ulaştık. CEV Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'de en çok kazanan kulüp olmayı başardık. Ayrıca son 10 yılda 2'şer kez ikincilik ve üçüncülük yaşadık. 2020 yılında da pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin yarıda kaldığını göz önünde bulundurursak son 10 yılda oynanan 9 turnuvada 8 kere kürsüde yer aldık." diye konuştu.

Bu başarıyı sürdürmek istediklerini kaydeden Üstünsalih, "Takımımıza, teknik ekibimize güvenimiz tam. Umarım bu büyük kupayı 5. kez ülkemize getirmenin gururunu hep beraber yaşarız. Bu, hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste 3. kez final oynayacak olmalarına değinen Üstünsalih, "Sultanlar Ligi'ni toplamda 11 kez kazandık ve son 7 sezonda 5 kez şampiyon olmayı başardık. Bu sezonki finalde de hedefimiz kupaya uzanmak ve 12. kez kupayı müzemize götürmek. Sultanlar Ligi'nde çok değerli rakiplere karşı ter döküyoruz. Birbirini büyüten, fair play ruhunu asla kaybetmeyen bir rekabetin içerisindeyiz. Voleybolda dünyanın marka ligi olmayı en çok hak eden Sultanlar Ligi'ni kazanmak bu yüzden çok değerli. Her sezon olduğu gibi bu sezon da hedefimiz tüm finalleri kazanmak." ifadelerini kullandı.

"ALTYAPISINA EN ÇOK YATIRIM YAPAN KULÜPLERİN BAŞINDA GELİYORUZ"

VakıfBank Kulübü olarak altyapıya çok önem verdiklerine dikkati çeken Üstünsalih, "Altyapısına en çok yatırım yapan kulüplerin başında geliyoruz. Dünyanın en modern ve kapsamlı voleybol tesisi olan VakıfBank Spor Sarayı'nı 2016'da açtık. Bu sayede A takım ile altyapımızı bir çatı altında topladık ve en iyi koşulları sağladık. Altyapımızın başına dünyanın en iyi altyapı antrenörlerinden Giuseppe Bosetti ve eşi Franca Bardelli'yi getirdik. Bu sayede sadece sporcular değil genç antrenörlerin de yetişmesine katkı sağlayarak ülkemize Türkiye'nin en iyi altyapı antrenörlerini kazandırdık." diye konuştu.

Üstünsalih, 2015 yılından bu yana en az transfer yapan ve en çok kupa kazanan takım olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 10 kupa kazanırken A takımımıza da altyapımızdan toplam 6 sporcu kazandırdık. Altyapımızdaki kızlarımız biliyor ki çok çalışmaları halinde bir gün A takımda forma giyecekler. Kendileri gibi altyapıdan yetişen ablalarının maçlarını izliyorlar. Onların şu anda olduğu yerlerden geçen isimler, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanıyor. VakıfBank olarak altyapıya yaptığımız yatırımın meyvelerini topladığımızı görüyoruz. Sadece bizde değil, ligimizde de birçok takımda bizim altyapımızdan yetişen sporcularımız forma giyiyor. Geçtiğimiz haftalarda ligimizin güzide kulüplerinden Yeşilyurt, Avrupa kupasına uzandı. Bir kez daha kendilerini kutluyorum. Türkiye'ye çok önemli bir başarı daha kazandıran Yeşilyurt'ta altyapı sporcularımız Buket, Derya, Zeynep, Alexia ve İlayda, kiralık olarak forma giyiyor."

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli takımın kadrosunda da oyuncuları Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Zehra Güneş ve Meliha İsmailoğlu'nun yer aldığını vurgulayan Üstünsalih, "Aynı şekilde 19 ve 17 yaş altı milli takımlarına da en çok oyuncu gönderen kulübüz. Altyapımızdaki tüm oyuncularımız milli takımlar için hazırdır. Bizler milli formayı gururla taşıyabilecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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