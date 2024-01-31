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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi Hatayspor - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi Hatayspor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:14 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:14
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        Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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