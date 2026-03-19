        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu - Futbol Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Bugün oynadıkları maçın tecrübe kazandırdığına dikkat çeken milli futbolcu, "Bugün, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik. Seneye daha güçlü döneceğiz" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 02:30
        "Bu maç bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki deplasmanda İngiliz devi Liverpool'a 4-0 yenilerek organizasyondan elenen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmayı değerlendirdi.

        HAKEM ELEŞTİRİSİ

        Hakem kararlarını eleştiren Abdülkerim Bardakcı, "Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı." diye konuştu.

        "SENEYE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

        Gelecek sezon için açıklama yapan Abdülkerim Bardakcı "Savunma açısından bugüne kadar iyi gelmiştik. Dünyanın en iyi futbolcularına karşı çok iyi savunma yaptığımız maçlar çıkardık ama bugün yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

        "BU MAÇ, BİZE BÜYÜK BİR DENEYİM VE TECRÜBE OLDU"

        Ayrıca Abdülkerim Bardakcı "Lang'ın parmağı çok kötü olmuş. Tam görmedim ama içeride konuşuluyordu. İnsan sağlığı futboldan daha önemli. Lang'a ve Osi'ye çok geçmiş olsun. Maça avantajlı olarak gelmiştik ama iyi başlayamadık maalesef. Bu, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Berk Oktay'dan boşanma iddialarına yanıt

        Oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında noktayı koydu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"