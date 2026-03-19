Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki deplasmanda İngiliz devi Liverpool'a 4-0 yenilerek organizasyondan elenen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmayı değerlendirdi.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Hakem kararlarını eleştiren Abdülkerim Bardakcı, "Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı." diye konuştu.

"SENEYE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Gelecek sezon için açıklama yapan Abdülkerim Bardakcı "Savunma açısından bugüne kadar iyi gelmiştik. Dünyanın en iyi futbolcularına karşı çok iyi savunma yaptığımız maçlar çıkardık ama bugün yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ, BİZE BÜYÜK BİR DENEYİM VE TECRÜBE OLDU"

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı "Lang'ın parmağı çok kötü olmuş. Tam görmedim ama içeride konuşuluyordu. İnsan sağlığı futboldan daha önemli. Lang'a ve Osi'ye çok geçmiş olsun. Maça avantajlı olarak gelmiştik ama iyi başlayamadık maalesef. Bu, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik." dedi.