Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'ın sezon başı Marcao'nun yerine transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda! İtalyan basını, Abdülkerim'e talip olan takımı duyurdu!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

    Galatasaray'ın sezon başı Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

    Sky Italia'nın haberine göre; Serie A ekibi Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi.
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

    Merih Demiral'ın da oynadığı İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği öğrenildi.
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

    Savunma hattında Victor Nelsson ve Sacha Boey'e de Avrupa'dan ilginin olduğu sarı-kırmızılı takım, Abdülkerim Bardakcı için transfer dönemine kadar herhangi bir karar vermeyi düşünmüyor.
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

    28 yaşındaki stoper Galatasaray formasıyla 25 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
  • Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.