Kayserispor karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 maç aradan sonra 3 puana uzanan Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maç değerlendirmesiyle sözlerine başlayan Abdullah Avcı, “3 haftalık beraberlik serisi, bunun ardından zaman zaman oluşan kaygılar ve tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak için elimizde iyi bir fırsat vardı. Ligin en geniş alanda oynayan takımlarından birisi ve ters ayaklı oyuncuların ortalarıyla tehlike oluşturan bir ekip vardı karşımızda. Topa sahip olma organizasyonlarıyla çalıştık. Attığımız gol de bunun sonucuydu. Geniş alanda oynayan bir takıma, topu kaybettiğimizde yaptığımız baskılar önemliydi. İlk yarıda doğru organizasyondan golü bulduk. İkinci yarıda oyun bazen geçişe döndü, bazen de set oyununa. 4 net pozisyonumuz var. Yaşlı bir takımız, antrenman planlamasını ona göre yapıyoruz. Ligin en yaşlı takımı olmamıza rağmen rakipten daha çok koştuk. 3 haftadır eleştirdiğim takımımda bugün öndeki oyuncuların da konsantresiyle daha çok atak geliştirdik. Skor daha farklı olabilirdi. 9. haftada 18 puan topladık” ifadelerini kullandı.
“BU OYUNU SEVİYORUM”
Oyuncuların sakatlanma riskine karşı her zaman teste tabii tutulduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Oyuncuların yorgunluk ve sakatlanma riskine karşı testleri devamlı olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Emre’nin başına gelmişti sakatlanma. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Oyuna teknik olarak baktığımızda, topu kaybettiğimiz noktalarda pozisyon sonrasında kart görebiliyoruz. Kaybettiğin yerde topu alamıyorsan, son hamleni yapıp sonrasında kart görebiliyorsun. Set ve geçiş oyunlarında saha parselasyonunu iyi yapmaya çalışıyoruz. Ben bu oyunu seviyorum ve bu oyun takıma uygun bir oyun. Bugün ikinci yarının başında golü bulsak belki oyun farklı bir noktaya gidecek. Önemli kulüplerle yarışıyoruz ama 2 senede önemli deneyimler kazandık. Oyuncularım da önemli mesafe kat etti. Bugün puan ortalamasında geçen senenin üzerindeyiz. Bizim için değerli olan sahadaki oyundur ve oyunu geliştirmektir. Bazen enerji kopuklukları olabilir. Bunu da birebir görüşmelerle yapıyoruz” dedi.
Arda’nın sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Avcı, “Arda bizim ve Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi. Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyun içinde düşündüm Arda’yı ama oyun ona göre akmadı. Son 1 aydır çok iyi çalışıyor. Bizim için değerli. Takımın kalitesini artıracak bir isim. 8 haftalık süreçte Emre’de Elia’da sakatlık yaşadık. Malatya maçının oynandığı haftada yine problem oldu Emre’de. Duygularını öne çıkartan ve katkı sağlamak için bir an evvel sahada olmak isteyen bir oyuncu. Önümüzdeki hafta da oynama şansı az ama bir sonraki hafta oynayacak” diyerek sözlerini tamamladı.
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