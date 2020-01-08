Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Avcı, takım kaptanı Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun için söylediği "Ona 'Come to Beşiktaş' diyebilirim" sözleriyle ilgili "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..." yorumunu yaptı. Avcı kamp süreci ve transfer için ise sözlerine şöyle devam etti:

"BU DA TRANSFER SAYILIR"

"Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında."

"TAKIM OYUNU ÖNEMLİ"

"Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu arttırırız bunun için çalışıyoruz. Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

"İLK DÖNEMLER ZOR GEÇTİ"

"İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da yarın arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız."