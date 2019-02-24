Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında dün oynanması gereken maç, ilk düdükten 5 dakika geçince olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalmıştı. Alınan karar gereği maç bugüne kaldığı yerden oynanma kararıyla alınırken Avcı, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a göndermede bulunan Avcı, "Bazı kişilerle aynı dili konuşmam mümkün değil. Dünden beri yapılan bir takım algılar var. O kadar üzülüyoruz ki... Zemin ile ilgili yönetim çalışıyor. Bundan önce Ali Sami Yen'de nasıl maçlar oynanmazken İnönü'de de oynanmış ama burada tipi var. Göz gözü görmüyor. Başakşehir'in yenilmesi için şartları algıyla mı zorlayacağız? Biz oyunda kalacağız, sahada kalacağız." dedi.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, maçın ertelenmesinin ardından bir paylaşım yapmış ve yarıda kalma kararına tepki vermişti. Recevik paylaşımında "Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor" ifadelerini kullanmıştı.