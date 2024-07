Abdullah Avcı: Forvet, stoper ve orta saha bakıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda rekabetin üst düzey olduğunu, şu anda son zamanlarda en keyif aldığı kamp ortamının bulunduğunu söyledi.

Burada kendisine yöneltilen soruların da yanıtlayan Avcı, yaptıkları transferlerle takımdaki rekabet ortamının arttığını belirterek, "Örneğin bugün Eren’in performansından memnunuz ama Barisic'in gelmesi ile beraber rekabet daha iyi hale geldi, yani vites yükseliyor. Cihan Çanak’ın olması her tarafta alternatif, hızlı, şiddetli olması diğerlerini rekabette tutuyor. Son zamanlarda en keyif aldığım kamp ortamı şu anda." dedi.

Avcı, çok iyi çalışma ortamı yakaladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hava şartlarının bize olumsuz tarafı yok. Sadece saatleri değiştirdik. Çalışmalarımızda en ufak bir değiştirme, aksaklık yok. Zaten hazırlıklarının üçüncü haftasındayız. Trabzon 1 hafta, burada üçüncü haftadayız, dördüncü hafta da müsabaka haftası oluyor zaten. Onun için şu ana kadar planların hepsini hem savunmayı hem hücumu ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu anda benim için çok keyifli bir kamp dönemi. Enerjisi iyi bir grup. Teknik ekip de öyle. Borna (Barisic) geldi, Orsic eski takım arkadaşı, Edin orada aynı hemşerisi öteki tarafta, hepsi bir arada oturuyor. Ozan geldi Eren’le milli takımda beraber. Herkesin daha öncesinden birbiriyle bağlantısı var. Altyapıdan gelen çocuklar zaten sene içerisinde bizimle temas halindeler ve gelip gidiyorlar, bir sıkıntı yok."

"Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmamız var. Yerli havuzu dar biliyorsunuz ona da bakıyoruz. Kolay da olmuyor, yabancı da sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan çıkan olacak. Şu an itibarıyla 12 yabancı oyuncu burada bulunan. Yani dolu gibisin şu an itibarıyla. Dışardakiler hariç, buradan giden olabilir, yerine gelen olabilir, öyle değerlendireceğiz. Yabancı da bakıyoruz yerli de bakıyoruz. Kolay olmuyor. Mevcuttan belki çıkıp o açığı bir tanesi kapatırsa 2 oyuncu alırız. O dönemi biraz daha kamp dönemi biraz belirliyor şu an itibarıyla hazırlık maçları belirliyor. Bir tane böyle yerli oyuncu kazanabilir miyiz, gençlerden birisi pat diye oynar mı? Öyle heyecanımız, beklentimiz var işin açıkçası. Böyle adım atanlar da var. Umarım öyle olursa tasarruf açısından da iyi olur. Pasaportla uğraşmazsın yerli pasaportun olur, o açıdan çok önemli."

Avcı, genç oyuncuların takıma kazandırılması konusunda da şunları söyledi:

"Her oyuncudan her an her dakika aynı performansı bekleme ihtimalin yok. Bazılarını bekleyeceksin, bazıları senin organizasyonunun içinde olmayacak rekabetin içinde olacak. Bir tanesi belki iki sene sonra gelecek. Gelmediğinde baskı yaptığımız sürece bunları tüketiriz. Ailesi var, okulu var, takımın içi var, sokak var. Devamlı oyuncuya kaçak enerji veriyor. 'Ya şu A takımda oynuyor da sen nasıl oynamazsın' Hadi gel de anlat bakalım. A takım görmemiş, antrenman görmemiş, hiçbir şey görmemiş. Bizim için teknik adamlar için oynatmak kadar keyif veren mutluluk veren bir şey olamaz yani. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama doğru zamanda oynatmak, doğru zamanda oyunun içine sokmak gerekir. Zamanında Trabzonspor’da yabancı oyuncu yoktu, bugün 28 oyuncunun 14 tanesi yabancı oyuncu. Bu konjonktürde yarışıyorsun. Tabii kolay olmuyor. Yine ona rağmen şampiyon olduğumuzda 4 tane oyuncu vardı. Kolay bir süreç değil bu, hangi takımda var."