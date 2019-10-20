Olağanüstü seçimli genel kurulu kazanarak Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili konuştu.

Akatlar'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Abdullah Avcı'yla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Abdullah Avcı'yı başarılı olarak görüyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız devam etmeyi düşünüyorum. Eğer bir sorun olursa hep aynı cümleyi kullanıyorum, hocamız Abdullah Avcı zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerdedir. Kendisinin yapacağı değerlendirmeleri olacaktır. Biraz da ona hak hukuk tanımak gerekiyor."