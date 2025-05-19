Abdullah Kavukcu, Galatasaray'daki ayrılığı açıkladı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 25. şampiyonluğun ardından gelecek sezonun transfer planlaması, gidecek oyuncular ve merakla beklenen Victor Osimhen transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk ile ilgili konuşan Kavukcu, "Biz bu sene çok algılarla uğraştık, çok şeyle uğraştık. İçeride aile gibi bir ekibimiz var. Osimhen'in gelip bu kadar aile ortamında olması... Çok güzel bir birliktelik başardık. Başkanımızın liderliğinde çok zor olan 5. yıldızı kazandık. Ancak bizim işimiz bitmiyor, öyle bir kadro oluşturduk ki bu kadroyu koruyup, geliştirmemiz lazım. Reklam alanlarımızı geliştirdik, dünya çapında bir taraftar topluluğumuz var. Dünyadaki marka kulüplerin bizden tek farkı yayın gelirleri. Bunları başarmak için devamlı şampiyon olmanız lazım. İşimiz o kadar zor ki şimdi... Daha iyi bir ekiple Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz." dedi.

'OSIMHEN'İ ALMAYA HAZIRIZ'

Osimhen transferi ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA VE MERTENS GİDİYOR"

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili de açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." ifadelerini kullandı.