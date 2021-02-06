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Abdurrahim Albayrak'a saldıran Rambo Okan (Okan Güler) kimdir?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonrasında Galatasaray'ın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in saldırı girişimine maruz kaldı. Abdurrahim Albayrak'a saldıran Rambo Okan kimdir? İşte detaylar...

Abdurrahim Albayrak'a saldıran Rambo Okan (Okan Güler) kimdir?

Abdurrahim Albayrak'a saldıran Rambo Okan daha önce de Ali Koç ile görüşmek için yaptığı protesto ile gündeme gelmişti.

RAMBO OKAN KİMDİR?

23 Ekim 2010'da silahlı bir protestoya kalkışan "Rambo" lakaplı Okan Güler, Ali Koç'la görüşmek istemişti. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre yaklaşık üç saat sonra Ali Koç ile telefonla görüştürülen Rambo Okan ikna edilmiş ve elindeki silah ile birlikte gözaltına alınmıştı. Ekip otosuna bindirilen Rambo, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Aziz istifa" şeklinde bağırmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Okan Güler, verdiği ifadede, "Silahı çalmadım. Buldum. Silahla Feneryuma girip Aziz Yıldırım'ı protesto edecektim. İçerde bulunan personeli dışarı çıkararak kendimi rehin alacaktım. Aziz Yıldırım'ı başkan olarak istemiyorum. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olana kadar Fenerbahçeliliğimi dondurdum. Amacım Aziz Yıldırım'a gönderme yapmaktı. Her delikanlı benim gibi olsa" demişti.

Okan Güler, 1999 yılında baba evine yaktığı davadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra Üsküdar'da bir mağazaya girip mağaza çalışanlarını silahla rehin almıştı. Saatler süren çabaların ardından Rambo kendilerini gazeteci olarak tanıtan polisler tarafından yakalanmıştı.

Kadıköy Adliyesi'nde boşanma davası görülen Rafet El Roman'a, adliye çıkışı, "çocuğuna neden sahip çıkmıyorsun" diyerek saldırmıştı. Rambo ayrıca, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yapımı sırasında ve Boğaz Köprüsü'nde de intihara teşebbüslerinde bulunmuştu.

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