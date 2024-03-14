Abiye makyajı nasıl yapılır? Evde özel gün makyajı yapmanın püf noktaları

Doğru ürünleri kullanmak, cildi iyi hazırlamak ve makyaj tekniklerini doğru uygulamak, istediğiniz etkileyici görünümü elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kişisel tarzınızı yansıtan renkleri ve tonları seçerek, kendinizi rahat ve güvende hissedebilirsiniz.

Abiye Makyajı Nasıl Yapılır?

Abiye makyajı yaparken, dikkat çekici ve etkileyici bir görünüm elde etmek için adımları ve püf noktaları dikkatlice takip etmek gerekir. Adım adım abiye makyajı yapmanın detayları şu şekildedir:

REKLAM

Cilt hazırlığı: Abiye makyajına başlamadan önce cildinizi temizleyin ve nemlendirin. Ardından, makyaj bazı uygulayarak makyajın kalıcılığını artırın ve cildin pürüzsüz bir yüzey oluşturmasını sağlayın.

Fondöten ve kapatıcı uygulama: Cilt tonunu eşitlemek için uygun tonlarda bir fondöten uygulayın. Daha sonra, göz altı morluklarını ve cilt kusurlarını kapatmak için kapatıcı kullanın. Fondöteni ve kapatıcıyı, yüzünüzle uyumlu bir şekilde dağıtmak için bir makyaj süngeri veya fırça kullanın.

Pudra uygulama: Fondöteni sabitlemek ve cildi matlaştırmak için hafif bir pudra uygulayın. Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz, pudra cildinizdeki parlama ve yağlanmayı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Göz makyajı: Abiye makyajının odak noktası göz makyajıdır. İlk olarak, göz kapağınıza bir göz farı bazı uygulayarak göz makyajının kalıcılığını artırın. Açık bir renkte bir göz farını tüm göz kapağına uygulayın ve göz pınarına doğru açık renkli bir farla aydınlatın. Gözün katlanma bölgesine koyu bir renkte far uygulayarak derinlik kazandırın. Gözlerinizi belirginleştirmek için siyah veya kahverengi bir eyeliner çekin ve kirpik diplerine rimel sürün. Yapay kirpik veya kirpik kıvırıcı kullanarak gözlerinizi daha dramatik hale getirebilirsiniz.

Kaşlar: Kaşlarınızı düzeltmek ve şekillendirmek için bir kaş kalemi veya kaş farı kullanın. Kaşlarınızın doğal şeklini takip ederek, dolgun ve düzgün bir görünüm elde edin.

Allık ve kontürleme: Yüz hatlarını belirginleştirmek için allık ve kontürleme yapın. Elmacık kemiklerinin altına hafif bir kontür uygulayın ve elmacık kemiklerinin üzerine allık uygulayarak yüzünüze bir ışıltı katın.

Dudak makyajı: Dudaklarınızı belirginleştirmek için ruj veya dudak kalemi kullanın. Abiye makyajında koyu ve canlı renkler tercih edilir. Ancak dudak renginize ve kıyafetinize uygun bir renk seçmek önemlidir. Rujunuzu düzgün bir şekilde uygulayın ve isteğe bağlı olarak dudak parlatıcısıyla parlaklık ekleyin.

Son dokunuşlar: Makyajınızın kalıcılığını artırmak ve makyajınızı sabitlemek için makyaj sabitleyici sprey kullanabilirsiniz. Ayrıca makyajınızın tüm gün boyunca taze ve canlı kalmasını sağlamak için bir makyaj fırçası veya süngeriyle yüzünüzdeki fazla ürünleri nazikçe düzeltebilirsiniz.

Abiye makyajı yaparken, doğal ışık altında makyajınızı kontrol ederek fazla ürünleri temizlemeniz ve istediğiniz görünümü elde etmek için gerektiğinde ayarlama yapmanız önerilir. Üstelik abiye makyajında açık renklerin kullanılması oldukça yaygındır ve şık bir tercih olabilir. Açık renk makyaj, genellikle doğal ve sofistike bir görünüm sağlar ve abiye kıyafetlerle uyumlu olabilir. Özellikle hafif pembe, şampanya, altın veya gümüş tonları, cilt tonuna ve giysiye uygun şekilde seçilerek kullanılabilir. Açık renk farlar, parıltılı veya mat dudak renkleri ve doğal tonlarda allıklar, abiye makyajında sıklıkla tercih edilen seçeneklerdir. Ancak makyaj tercihleri kişisel zevklere ve giysinin tarzına göre değişebilir, bu nedenle abiye makyajında hangi renklerin kullanılacağı tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.

REKLAM

Evde Özel Gün Makyajı Yapmanın Püf Noktaları

Evde özel gün makyajı yapmak, dikkat çekici ve özgün bir görünüm elde etmek isteyenler için keyifli bir deneyim olabilir. İşte evde özel gün makyajı yapmanın püf noktaları ve adımları:

Makyajın temeli, iyi hazırlanmış bir ciltle atılır. Temizlenmiş ve nemlendirilmiş bir cilt, makyajın daha pürüzsüz ve kalıcı olmasını sağlar. Makyaj öncesi cildinizi iyice temizleyin ve nemlendirici uygulayarak cildinizi nemlendirin. Makyaj bazı uygulayarak cildinizin pürüzsüz bir yüzey oluşturmasını sağlayın.

Cilt tonunuzla uyumlu bir fondöten seçmek önemlidir. Fondöteni doğru şekilde uygulamak için bir makyaj süngeri veya fırça kullanarak yüzünüze hafif bir tabaka halinde yayın. Daha sonra, kapatıcı kullanarak göz altı morluklarını ve cilt kusurlarını kapatın.

Özel gün makyajında göz makyajı ön plandadır. İlk adım, göz kapağına bir göz farı bazı uygulamaktır. Ardından, açık renkli bir farı tüm göz kapağına sürün ve göz pınarına doğru açık bir renk tonu ile aydınlatın. Göz kapağınızın katlanma bölgesine koyu bir renkte far uygulayarak derinlik kazandırın. Kirpik diplerine eyeliner çekin ve kirpiklerinizi rimel ile kıvırın.

Kaşlarınızı şekillendirin ve doldurun. Kaşlarınızın doğal şeklini takip ederek, kaş kalemi veya kaş farı kullanarak dolgun ve düzgün bir görünüm elde edin.

Yüz hatlarını belirginleştirmek için kontürleme ve allık uygulayın. Elmacık kemiklerinin altına hafif bir kontür uygulayın ve elmacık kemiklerinin üzerine allık uygulayarak yüzünüze bir ışıltı katın.

Dudaklarınızı belirginleştirmek için ruj veya dudak kalemi kullanın. Özel gün makyajında dudakları ön plana çıkaran canlı renkler tercih edilir. Rujunuzu düzgün bir şekilde uygulayın ve isteğe bağlı olarak dudak parlatıcısı ile parlaklık ekleyin.

Makyajınızı tamamlamak için yüzünüzde fazla ürünleri düzeltmek ve makyajınızı sabitlemek için hafif bir pudra uygulayın. Son olarak, makyaj sabitleyici sprey kullanarak makyajınızın kalıcılığını artırın.

Özel gün makyajında önemli olan nokta, doğru ürünleri kullanmak ve makyajı dengeli bir şekilde uygulamaktır. Ayrıca makyajınızı gün boyunca taze tutmak için yanınızda taşıyabileceğiniz birkaç temel ürün bulundurmayı unutmayın.