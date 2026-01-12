Abraham'a ilgi çok, teklif henüz yok!

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Tammy Abraham ile ilgili transfer dedikoduları artmaya devam ediyor.

İngiliz basını, Aston Villa'nın Abraham ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazarken farklı Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu ileri sürüldü.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, şu ana kadar kendilerine herhangi bir teklifin ulaşmadığını vurguladı.

Beşiktaş'ta İngiliz golcü ile ilgili iddialar merakla takip edilirken serbest kalma bedeli de belli oldu.