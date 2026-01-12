Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Abraham'a ilgi çok, teklif henüz yok! - Beşiktaş Haberleri

        Abraham'a ilgi çok, teklif henüz yok!

        Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Tammy Abraham'a İngiliz ekiplerinin ilgisi sürerken, henüz siyah-beyazlılara ulaşan resmi bir teklif olmadığı öğrenildi.

        Giriş: 12.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:02
        Abraham'a ilgi çok, teklif henüz yok!
        Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Tammy Abraham ile ilgili transfer dedikoduları artmaya devam ediyor.

        İngiliz basını, Aston Villa'nın Abraham ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazarken farklı Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu ileri sürüldü.

        Ancak siyah-beyazlı yönetim, şu ana kadar kendilerine herhangi bir teklifin ulaşmadığını vurguladı.

        Beşiktaş'ta İngiliz golcü ile ilgili iddialar merakla takip edilirken serbest kalma bedeli de belli oldu.

        30 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR

        Siyah-beyazlılar, Abraham için sözleşmeye 30 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ekletmişti.

        Aston Villa cephesinden olan ilginin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği şimdilik belirsiz. Emery'nin ekibinin farklı forvetlerle de temasta olduğu ifade ediliyor.

        Siyah-beyazlıların sezon başında Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Tammy Abraham, 24 maça çıkarken 12 gol attı ve 3 de asist yaptı.

