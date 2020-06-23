Absorbsiyon nedir? Absorbsiyon nerelerde kullanılır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Absorbsiyon ne demektir?

Absorbsiyon kelimesi farklı bilim dallarında farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Absorbsiyonu genel olarak tanımlayacak olursak bir maddenin enerji çeşitlerine veya da farklı bir maddeyi emebilme ve soğurma yetkisi olarak tanımlayabiliriz. Biyolojide ise sindirilmiş besinlerin sindirim kanalındaki epitel hücreler sayesinde emilmesi anlamına gelir. Eğer biyolojiye merakınız varsa absorbsiyon kelimesini sık sık duyarsınız. absorbsıyon kelimesi sadece karşınıza biyolojide çıkmaz coğrafya, Tıp, ekoloji alanlarında da karşınıza çıkabilir.

Absorbsiyon nerelerde kullanılır?

Coğrafyada kullanılan absorbsiyon: Bu kelime coğrafyada ışık ve yahut ısının farklı bir yapıdaki cisimden geçerken bir bölümü ısı ve ışığın emilimi olarak tanımlanabilir.

Tıp alanında kullanılan absorbsiyon: Tıp alanında kullanılan absorbsiyona bir örnek verecek olursak: Besinlerin ve alınan yiyeceklerin bağırsaklardaki sindirimi Absorbsiyon a güzel bir örnek olarak tanımlanabilir.

Ekoloji alanında kullanılan absorbsiyon: Isı ve ışığın canlı ve cansız varlıklar üzerinden emilmesi olarak tanımlayabiliriz.