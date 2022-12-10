İşte 2022 yılında Türkiye Google'da en çok bunları aratmış!

Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber 0:00 / 0:00

AA

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri’ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.