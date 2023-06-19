EN ÇOK TERLEMEYE NEDEN OLUYOR

Dr. Julius'un Nobel ödüllü çalışmasında keşfettiği sonuca göre, birçok baharatlı yemeğin vazgeçilmezi olan biber tüketildiğinde, reseptörlere bağlanan ve daha sonra beyne iletilen ağır sinyaller, kapsasin bileşiğini içeriyor. Karabiber, yaban turpu ve hardalda bulunan ana kimyasallar daha güçlü olsa da aynı reseptörlere bağlı.