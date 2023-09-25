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"KENDİ ÇOCUKLARI DA OLABİLİRDİ"

Buse´nin annesi Arzu Tarla ise son zamanlarda kapısı açık giden dolmuşların arttığını, bu konuda denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Olayı komşumdan duydum. Hastaneye gittiğimde kızım baygındı, çok korktum. Klima açmamak için dolmuş sürücüleri kapıları açıyorlar. Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Bu konuda daha tedbirli olmalarını istiyorum. Kızım dolmuştan düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi. Kendi çocukları da olabilirdi. Böyle bir olay başlarına gelse ne yaparlardı? Bunu da düşünüp, dikkatli olsunlar istiyorum" dedi.