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        Haberler Televizyon AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Eylül 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 8 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isim

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Programın izleyicilerinin gözü "Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim altınları kazandı?" sorularına çevrildi. İşte 8 Eylül 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:39
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        Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de başlayan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde altınların sahipleri ve elenen isim açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte 8 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi olan yarışmacılar...

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        8 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta en düşük puanı Canan aldı. Ancak sunucu Nursel Ergin, bu hafta eleme olmayacağını açıkladı.

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

        8 Eylül'de günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan Melike oldu. Ayrıca tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Gülenay oldu.

        8 EYLÜL 2023 HAFTANIN PUAN DURUMU

        Gülenay 61 puan

        Tuğba 56 puan

        Melike 48 puan

        Canan 43 puan

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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