Haberler Televizyon AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Kasım 2023! Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 17 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bileziği kazanan isim Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geldi. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de yayınlanan yarışmada her cuma bir kişi eleniyor. Elemenin yanı sıra bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buldu. İşte 17 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ile elenen isim hakkında ayrıntılar... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:04 facebook

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Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan biri bugün elenirken; bir gelin de çeyrek altın kazandı. Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahipleri hakkında merak edilenler...

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17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Hilal Acar'ın diskalifiye edilmesi sebebiyle eleme olmadı.