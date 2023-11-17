Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Kasım 2023! Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 17 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bileziği kazanan isim

        Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geldi. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de yayınlanan yarışmada her cuma bir kişi eleniyor. Elemenin yanı sıra bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buldu. İşte 17 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ile elenen isim hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan biri bugün elenirken; bir gelin de çeyrek altın kazandı. Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahipleri hakkında merak edilenler...

        2

        17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Hilal Acar'ın diskalifiye edilmesi sebebiyle eleme olmadı.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Haftanın final gününde çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

        Hilal Acar'ın diskalifiye edilmesi sebebiyle haftanın ikiye ayrılmasına karar verildi. Buna göre; haftanın ilk üç gününde en yüksek puanı alan Yeşim 5 bilezik ve son iki günde toplanan puanlara göre de Aleyna 5 altın bileziğin sahibi oldu.

        4

        17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        Yeşim 21

        Aleyna 20

        Tuğba 9

        Gizem 1

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?