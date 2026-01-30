Habertürk
        Acil servisi birbirine katan kavga! | Son dakika haberleri

        Acil servisi birbirine katan kavga!

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:22
        Acil servisi birbirine katan kavga!
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi.

        Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, acildeki hasta ve yakınları panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kavgaya hastanedeki jandarma ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişi tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
