        Acil serviste çocuk vakalarında artış | Sağlık Haberleri

        Acil serviste çocuk vakalarında artış

        Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Baki Doğan "Son günlerde çocuk hastalara yönelik başvurularda artış gözlemlenmektedir. Özellikle ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle yapılan başvuruların yoğunluk kazandığı bildirilmektedir" dedi

        Giriş: 23.02.2026 - 14:51
        Acil serviste çocuk vakalarında artış

        Çocuk hastalara yönelik başvurularda artış gözlemlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Baki Doğan, mevsimsel geçiş dönemlerinde viral enfeksiyonların daha sık görüldüğünü belirterek açıklamalarda bulundu.

        Viral enfeksiyonlardan dolayı acil servise başvuranların sayısının arttığını ve küçük yaş grubunda sıvı kaybı riski nedeniyle tablo kısa sürede ağırlaşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Baki Doğan, "Son dönemde acil servisimize başvuran çocuk hastalarda yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetlerini sıkça görmekteyiz. Vakaların büyük kısmı viral enfeksiyon kaynaklıdır. Ancak özellikle küçük yaş grubunda sıvı kaybı riski nedeniyle tablo kısa sürede ağırlaşabilmektedir" dedi.

        Uzm. Dr. Baki Doğan, 38 derece üzerinde ve kontrol altına alınamayan ateş, sık tekrarlayan kusma, günde 5’ten fazla sulu ishal, halsizlik, ağız kuruluğu ve idrar miktarında azalma durumlarında ailelerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

        Çocuklarda kusma ve ishal durumunda en önemli riskin dehidratasyon (sıvı kaybı) olduğuna dikkat çeken Doğan, evde ilk olarak sıvı takviyesinin önemine değinerek, "Çocuklara sık aralıklarla sıvı verilmesi önemlidir. Ancak sıvı alımının mümkün olmadığı durumlarda mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca antibiyotiklerin her ateşli hastalıkta gerekli olmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Doğan, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Baki Doğan, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin ve çocukların genel durumunun yakından takip edilmesinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını da hatırlattı.

