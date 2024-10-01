Açlık hissine nasıl karşı geliriz? Açlığa nasıl dayanılır?
Son yıllarda çalışma hayatı, günün büyük bir bölümünü kapsamaya başladı. İnsanlar yemek yemeyi artık hızlı bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Çoğunlukla hazır yemeklere yönelim arttı. Bu durumun sonucunda da dengesiz ve sağlıksız bir beslenme düzeni oluştu. Peki, yeterli bir şekilde beslenip kronik bir sorun haline gelen devamlı açlık hissini nasıl kontrol edebiliriz? İşte detaylar...
Günlük öğünlerimizin üstüne ek olarak yediğimiz atıştırmalıklar ve yemekler bize aşırı kilo ve sağlıksız bir beden olarak geri döner. Özellikle geceleri bastıran açlık hissine karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Gelin birlikte bakalım.
1. 5 dakikalığına yemeyi ertele
Kendine beklemeni söyle. Beklerken gerçekten aç olup olmadığını kontrol et. Eğer aç değilsen daha fazla beklemeye çalış: yemeyi 10 dakikalığına ertele, sonrasında da 20 dakika. Farkına bile varmadan açlık krizinin geçecektir.
Beynini bir dakika sonra yemek yiyeceğine inandırabilirsin. Bu, mideni rahatlatmaya ve açlık sancılarının kötüleşmesini engellemeye yardımcı olabilir.
2. Bir bardak su iç
Aç hissettiğinde, aslında susamış olabilirsin. Eğer bir şeyler atıştırmak istediğini hissetmeye başlarsan önce bir bardak dolusu su iç. Bazı çalışmalar, yemekten önce su içmenin daha hızlı tok hissetmeni sağlayabileceğini öne sürüyor.
- Su içmek açlığı kontrol altına almak için iyi bir yol olsa da, şekerli içecekler için aynı şey söylenemez. Gazozlar ve meyve suları kan şekerini aniden yükseltip düşürerek iştahını mahvedebilir.
- Bir bardak su içerek gerçekten mi yoksa duyguların yüzünden mi aç hissettiğini fark etmek için kendine zaman tanımış olursun.
- Eğer sade sudan pek hoşlanmıyorsan maden suyu veya soda iç.
3. Yeşil çay iç
Bu, doğal olarak iştahı bastırır. Acıktığını hissettiğinde bir fincan sıcak yeşil çay hazırla. Açlığının azaldığını ve enerji seviyenin yükseldiğini fark edeceksin.
- Yeşil çaylar, oksidasyon sürecinden geçmemiş çayları içerir. Yeşil çaylarda polifenol adı verilen güçlü antioksidan içeriği yüksektir.
- İştah bastırıcı etkisinin azami seviyede olması için yeşil çaya tatlandırıcı (şeker, bal veya yapay tatlandırıcılar) katmaktan kaçın.
4. Egzersiz yap
Forma girerken zihnini başka şeylere odakla. Biraz hızlı yürüyüş, hafif koşu veya yüzme gibi aerobik sayılabilecek bir egzersiz yapmayı dene. Eğer açlık sancıların stres kaynaklıysa, egzersiz yapmak seni bundan hızlıca kurtarabilir.
- Egzersiz yapmak ayrıca endorfin salınmasını sağlar ve bu da stresle baş etmeye ve moralini yükseltmeye yardımcı olur.
5. Bir yakınınızı arayın
İyi bir muhabbetle dikkatini dağıt. Eğer acıktığını hissediyorsan en iyi arkadaşını veya ailenden birini ara. Birisiyle telefonda konuşurken ne kadar aç olduğunu düşünecek vaktin olmaz.
- Mesajlaşabilirsin de, fakat bu, telefon konuşması kadar dikkat dağıtıcı değildir. Eğer yapabilirsen onlarla telefon veya video araması ile görüşmeyi dene.
6. Bir hobiyle meşgul ol
Seni iyi hissettiren eğlenceli bir şey yap. Bir müzik aleti çal, eğlenceli bir kutu oyunu oyna, bilgisayar oyunu oyna veya yeni bir sanat dalı dene. Eğer zihnini açlığından uzaklaştırabilirsen, açlık krizine teslim olma ihtimalin daha düşük olacaktır.
- Gerçekten meşgul edici bir şey seçmeye çalış. Sosyal medyada gezinmek eğlencelidir fakat zihnini gerçekten dağıtmayacaktır.
7. Ağzındaki yiyeceğin tadını ve yapısını düşün
Bir şeyi yerken yediğin şeyi düşünmeye çalış. Yemeğe oturduğunda televizyon veya telefon gibi dikkat dağıtıcı her şeyi kaldır. Her ısırığı çiğnerken ağzındaki yiyeceğin tadını ve yapısını düşün. Muhtemelen bundan daha çok keyif alacaksın ve daha uzun süre tok hissedeceksin.
- Yapılan araştırmalar, farkındalık teknikleri öğretilen insanların stres seviyelerinin ve kronik streslerinin düşük olduğunu ve stres kaynaklı yeme düzeylerinin azaldığını gösteriyor.
- Bu, şuursuzca atıştırmayı kesmek için de harika bir yoldur. Eğer yediklerine dikkat edersen, olması gerekenden daha fazla yemeden kendini durdurabilirsin.
8. Beslenme günlüğü tut
Neyi ve ne zaman yediğini yaz. Buna nasıl hissettiğini ve ne kadar aç olduğunu da dâhil ettiğinden emin ol. Her hafta günlüğüne bir bak ve duygularınla yemenin arasında bir bağlantı olup olmadığını görmeye çalış. Bu örüntüleri tanıdığında, onları durdurmak daha kolaydır.
- Çoğu insan canı sıkıldığı, stresli veya kaygılı olduğu için yer. Eğer beslenme günlüğün buna dair kanıtlar ortaya koyarsa, meditasyon veya egzersiz gibi başka baş etme yöntemlerini kullanmayı dene.
9. Yeterince uyu
Yapılan çalışmalar uyku yoksunluğunun aşırı yemeye neden olabildiğini göstermiştir. Uyku, seni aç hissettiren (ghrelin) veya tok hissettiren (leptin) hormonları dengede tutmana yardımcı olur. Yeteri kadar uyumadığında vücudun daha fazla ghrelin salgılar. Leptin seviyen azalır ve bu, iyi dinlenmiş hâline kıyasla daha aç hissetmene neden olur.
- Çoğu insan 6-10 saatlik gece uykusuna ihtiyaç duyar, fakat bu, kişiden kişiye göre değişebilir.
10. Dengeli ve düzenli beslenmeye çalış
Vücudunda yeteri kadar besin varsa daha az aç hissedersin. Gün içerisinde dengeli 3 öğün yemeye çalış ve bu öğünlere meyve, sebze, yağsız protein ve tam tahılları dâhil et. Zamanla seni daha da aç hissettirecek işlenmiş ve besin değeri olmayan gıdalardan uzak dur.
Kaynak: Wikihow