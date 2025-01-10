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        Haberler Bilgi Magazin Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler?

        O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler?

        TV8'de ekranlara gelen popüler yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Uzun süredir yayınlanmayan programa sanat dünyasından birçok ünlü isim konuk oldu. Ayrıca O Ses Türkiye'nin yeni sezon başlangıç tarihi de yılbaşı özel programında açıklandı. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?" İşte merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:31
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        O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıktı. Ünlü konukların sahne aldığı ve jüri üyelerinin eğlenceli anlara imza attığı programda Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2025’in yayın tarihini açıkladı. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak?" İşte programın yeni sezon tarihi ve jüri kadrosu…

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        O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin 25 Ocak 2025’te izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Program en son 2022 yılında yayınlanmış ve şampiyonluk ipini Hasan Koçak göğüslemişti.

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        O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

        O Ses Türkiye'nin yayın tarihinin belli olmasıyla jüri üyeleri de netlik kazandı. Böylelikle 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşucak programın jüri kadrosu şu şekilde;

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        Beyazıt Öztürk

        Melike Şahin

        5

        Hadise

        Gökhan Özoğuz

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