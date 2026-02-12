Canlı
        Survivor Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Nagihan olayı nedir?

        Survivor Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

        Survivor'un yeni bölümüne Nagihan ile Seren Ay arasında yaşanan kavga damga vuruyor. Sözlü olarak başlayan kavganın fiziksel temasa dönüşmesi, "Survivor Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu?" sorularını beraberinde getirdi. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ada konseyinde bir araya gelecek yarışmacılar, Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak kararı bekledi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:31
        1

        Survivor'un yeni bölüm fragmanında Nagihan ile Seren Ay'ın arasında yaşanan kavga geceye damga vuruyor. Nagihan'ın Seren Ay'a fiziksel olarak saldırıda bulunduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yaşanan olayın ardından Nagihan'ın dikalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, "Survivor Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Nagihan olayı nedir?" İşte detaylar...

        2

        NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

        Nagihan ve Seren Ay arasında yaşanan kavganın ardından, konseyden çıkacak karar merak konusu oldu.

        Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı. Sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı. Seran Ay'ın kolunda maalesef hasar var, kendisi gözetim altında. Uyarmaya çalıştım olmadı, sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık. Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri 'Benim kızıma saldırıldı' derken kusura bakmayın sorumlusu benim" ifadelerini kullandı.

        Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı,

        "En ağır yaptırımı uygulayacağız. Bırakırsan program için daha sağlıklık olur. Ama sana da yazık olur. kırmızı takımda kalmayacak, mavi takıma geçeceksin. Öncelik mediniyeti korumak. Öncelik şiddeti ihtimalini yok etmek." açıklamasında bulundu.

        3

        NAGİHAN ELENDİ Mİ?

        Nagihan Ilıcalı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrasında yarışmaya devam etti.

        Nagihan ayrıca 5 ödülden yararlanamayacak.

