NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Nagihan ve Seren Ay arasında yaşanan kavganın ardından, konseyden çıkacak karar merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı. Sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı. Seran Ay'ın kolunda maalesef hasar var, kendisi gözetim altında. Uyarmaya çalıştım olmadı, sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık. Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri 'Benim kızıma saldırıldı' derken kusura bakmayın sorumlusu benim" ifadelerini kullandı.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı,

"En ağır yaptırımı uygulayacağız. Bırakırsan program için daha sağlıklık olur. Ama sana da yazık olur. kırmızı takımda kalmayacak, mavi takıma geçeceksin. Öncelik mediniyeti korumak. Öncelik şiddeti ihtimalini yok etmek." açıklamasında bulundu.