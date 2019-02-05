Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı hamlesi

Giriş: 05.02.2019 - 12:18 | Güncelleme:  

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkili hakkında pek çok iddia ortaya atılırken Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle geldi

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    Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

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    Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile Subaşı'nın adı ise Fransız DJ Guido Senia ile anılmıştı.

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    Bu ayrılığın ardından ilk olarak 3 milyon takipçili Instagram hesabından ilk iş olarak Ilıcalı soyadını hesabından silmişti.

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    Ilıcalı da eski eşini takipten çıkartıp tüm fotoğraflarını da sildi.

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    Subaşı'nın boşanmanın ardından Meksika'da yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edimişti.

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     Subaşı ile aşk yaşadığı öne sürülen Fransız DJ Guido Senia, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Her şeyi kadere bırakalım” diyerek yanıt vermişti.

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