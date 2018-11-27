Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

27.11.2018 - 07:46 | Güncelleme:

Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı evliliğini bitirdi. Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olmasıydı. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı

  • 1 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
    1 | 50

    Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı evliliğini bitirdi.

  • 2 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
    2 | 50

    Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı.

  • 3 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
    3 | 50

    Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliğinin neden bittiği ise merak konusu oldu. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olmasıydı.

  • 4 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirmişti.

  • 5 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmamıştı.

  • 6 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    ŞEYMA SUBAŞI'DAN ÇAĞATAY ULUSOY AÇIKLAMASI

    Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" dedi.

  • 7 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    Öte yandan, Şeyma Subaşı, 8 dakika süren boşanma davasının ardından, kafesinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, ancak Ilıcalı soyadını henüz silmemişti.

  • 8 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    ILICALI SOYADINI KALDIRDI

    Akşam saatlerinde Şeyma Subaşı, Instagram profilinde yer alan Ilıcalı soyadını kaldırdı. Subaşı, Ilıcalı soyadının yanı sıra, profilinde yer alan Melisa'nın annesi (Melisa's mom), İstanbul-Miami gibi ibareleri de kaldırdı.

  • 9 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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    Şeyma Subaşı, ayrıca Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından silmedi.

  • 10 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 11 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 12 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 13 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 14 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 15 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 16 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 17 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 18 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 19 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 20 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 21 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 22 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 23 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 24 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 25 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 26 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 27 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 28 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 29 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 30 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 32 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 33 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 34 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 35 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 36 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 37 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 38 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 39 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 42 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 43 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 44 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 45 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 46 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 47 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 48 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 49 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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  • 50 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması - Magazin haberleri
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