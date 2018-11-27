Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı evliliğini bitirdi. Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olmasıydı. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı