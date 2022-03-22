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Adaçayının faydaları! Adaçayı ne işe yarar, faydaları ve zararları nelerdir?

Adaçayı, çok eski tarihlerden bu yana kullanılan şifalı bitkilerin başında gelmektedir. Yemeklerde kullanılan adaçayı, bitkisel çay olarak da tüketilir. Bunun yanı sıra adaçayı iyi enerji vermesi için tütsü olarak kullanılır. Adaçayı yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Bunun da nedeni sağladığı faydalardır.

Adaçayının Mucizevi Faydaları - Adaçayı Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Nelerdir?
Adaçayının mucizevi faydaları
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Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden olan ve farmolojik içeriklere sahip olan adaçayı iyileşmek anlamına gelen Salvia kelimesinden gelmektedir. Parfümlerde kullanılan adaçayı, şifa olarak ilaçlardan yemeklere kadar pek çok alanda kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir. Adaçayının anavatanları Orta Doğu ve Akdeniz Bölgesidir. Aromatik bitkiler arasında yer alan adaçayı neye iyi gelir? sorusu bu yüzden sağlıklı beslenmek isteyenlerin radarına girmişti. İşte adaçayı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Adaçayı Faydaları

Adaçayının kullanım alanı oldukça geniştir. Bu yüzden faydaları farklı şekillerde vücut üzerinde kendini gösterir. Son dönemlerde adaçayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. İşte adaçayının faydaları:

  • Adaçayının sakinleştirici ve zihni rahatlatan özelliği vardır. Bu yüzden depresyon dönemlerine iyi gelir.
  • Vücutta zamanla zararlı toksinler birikir. Adaçayı bu toksinlerin atılmasında yardımcı olur.
  • Zihinsel fonksiyonların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
  • Solunum yolu hastalıklarına ve enfeksiyonlarına iyi gelir.
  • Karaciğer dostu olarak kabul edilir ve karaciğeri temizlemede önemli bir yere sahiptir.
  • İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonların iyileştirilmesini sağlar.
  • Günlük hayatı olumsuz etkileyen terleme sorununa iyi gelir. Aşırı terlemeyi engeller.
  • Stresi azaltmaya yardımcı olur.
  • Sakinleştirici etkisi vardır.
  • Kadınlarda menopozun etkilerini azaltmaya yardımcıdır.
  • Mantar enfeksiyonlarının iyileşmesi için kullanılır.
  • Saç beyazlamasında rengin kırılmasına yardımcı olur.
  • Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.
  • Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
  • Ağız içi yaraların ve diş eti iltihaplarının tedavisinde kullanılabilir.
  • Safra kesesinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
  • Boğaz ağrısına iyi gelir.
  • İshali durdurur.
  • Sindirim problemlerine iyi gelir.

Adaçayı Zararları

  • Emziren annelerin kullanmaması önerilir. Çünkü süt kalitesi düşer.
  • Fazla tüketildiğinde beyinde toksin birikimi olduğu ifade edilir.
  • Hamile kadınlar fazla tükettiğinde düşüğe yol açabilir. Bu yüzden doktora başvurulduktan sonra kullanılmalıdır.
  • Fazla tüketim kalp çarpıntısı yapabilir.
  • Epilepsi hastalarının tüketmemesi önerilir.
  • Aşırı tüketim hormon sorunlarına yol açar.

Adaçayı Cilde Faydaları

Kişiler, doğal bitkileri tüketirken sağlığa olan faydalarını merak eder. Adaçayını tüketmek isteyenler de bu bitkinin cilde iyi gelip gelmediğini merak etmektedir. Adaçayının içeriğinde kalsiyum ve A vitamini yüksektir. Bu yüzden adaçayı cilde iyi gelir mi? sorusunun cevabı evettir. Adaçayının doğru kullanımı ile çitteki gözenekler sıkışır. Cildi temizler bu da cildin nefes almasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra ciltte meydana gelen kızarıklar üzerinde de adaçayı kullanılır. Tonik olarak tüketildiğinde deride meydana gelen döküntülere de iyi gelir. Özellikle mantar, egzama ve sedef hastalıklarının da tedavisinde adaçayına başvurulabilir.

Adaçayının Kadınlara Faydaları

  • Regl düzensizliği yaşayan kadınlar adaçayını tüketebilir. Adaçayı regl düzensizliklerinin önüne geçer.
  • Östrojen miktarını yükseltir. Bu yüzden hamile kalmak isteyen kadınlar düzenli olarak tükettiğinde gebe kalma ihtimalleri yükselir.
  • Menopoz dönemindeki kadınlar kullandığında menopozun yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  • Mide ve bağırsakları rahatlatır.
  • Ödemin atılmasına yardımcı olurken yağ yakım sürecini de hızlandırır.
  • Kadınlarda sık rastlanan idrar enfeksiyonlarının iyileşmesi sürecine iyi gelir.
  • Selülit problemine doğal çözüm bulmak isteyen kişiler de adaçayını tüketebilir. Adaçayı selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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