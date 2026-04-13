        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Akın Gürlek: "119 ülkede 2 bin 707 FETÖ'cünün peşindeyiz" | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: "119 ülkede 2 bin 707 FETÖ'cünün peşindeyiz"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek 119 ülkede 2 bin 707 örgüt mensubunun arandığını açıkladı. Türkiye'nin iade taleplerine rağmen bugüne kadar yalnızca 3 kişinin iade edildiğini söyledi. Gürlek, yeni delillerle sürecin hızlandırılacağını ve mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:50
        "2 bin 707 FETÖ'cünün peşindeyiz"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek, "119 ülkede 2 bin 707 FETÖ terör örgütü mensubunun peşindeyiz" dedi.

        GÜRLEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamalarda FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürülen operasyonlara dikkati çeken Gürlek, FETÖ ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, doğrudan Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunun altını çizdi.

        GERİ ADIM ATILMAYACAĞINI VURGULADI

        Hem içeride hem dışarıda sürdürülen bu çok boyutlu mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayan Gürlek, önümüzdeki dönemde uluslararası alanda daha aktif ve kararlı bir mücadele yürütüleceğini ifade etti.

        'ÖRGÜTÜN BEYNİNİN' YURT DIŞINDA OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

        Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek, örgütün beyninin yurt dışında olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Gürlek, yeni bir diplomatik ve hukuki hamlenin başlatıldığını vurguladı.

        Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğini ve özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konunun öncelikli gündem maddesi olacağını da ifade etti.

        "FETÖ KENDİNİ YENİLİYOR, OPERASYONLAR SÜRECEK"

        FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna vurgu yapan Gürlek, özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarının yakından takip edildiğini vurguladı.

        Savcılıkların teyakkuz halinde olduğunu belirten Gürlek, ankesör soruşturmaları ve yeni deliller ışığında operasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Yakın dönemde yeni operasyonların gündeme gelebileceğinin de sinyalini verdi.

        YALNIZCA 3 KİŞİNİN İADESİ YAPILDI

        Yetkililer, Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü iade taleplerine rağmen ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki sessizliğinin dikkat çekici boyuta ulaştığını kaydetti.

        Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye, ABD'den 423, Almanya'dan 746, Hollanda'dan 217 ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda FETÖ mensubunun iadesini talep etti. Ancak bugüne kadar yalnızca 3 kişinin iade edildiği görüldü. Üstelik Türkiye'nin Interpol üzerinden ilettiği çok sayıda kırmızı bülten talebinin de işleme alınmadığı ifade edildi. Bu tablo, terör örgütü FETÖ'nün uluslararası alandaki varlığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de dikkat çeken mesajlar vermişti. 15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Gürlek, FETÖ'nün anayasal düzeni hedef alan bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, iade taleplerinin karşılanması gerektiğini açık şekilde dile getirmişti. Gürlek'in bu çıkışı, Türkiye'nin müttefik ülkelerden beklentisini bir kez daha net biçimde ortaya koymuştu.

