        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheliye adli işlem başlatıldı

        Adalet Bakanı Gürlek: Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheliye adli işlem başlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, 24 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:03 Güncelleme:
        "24 milyarlık operasyon düzenlendi"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

        "24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda, 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve işbirliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

