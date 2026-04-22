        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI: 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, kadro dağılımı nasıl?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ile şartları

        Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği süreçte, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımı gündemdeki yerini koruyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görev alacak personellere ilişkin başvuru takvimi, kadro detayları ve başvuru şartlarına dair araştırmalar hız kazanırken, gözler Bakanlıktan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki başvurular başladı mı, şartlar neler olacak? İşte bilgiler...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:19 Güncelleme:
        1

        İstihdam kapısı arayan adaylar için kritik gelişme: Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik dev personel alımıyla ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Zabıt katibinden infaz koruma memuruna kadar birçok kadroyu kapsaması beklenen alım için başvuru tarihleri ve şartlar henüz netleşmezken, adaylar sürece dair son bilgileri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        3

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.

        4

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

