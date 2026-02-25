Adalet teşkilatında istihdam atağı başlıyor. 15 bin personeli kapsayan geniş çaplı alım planı, kamu kariyeri hedefleyen binlerce aday için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Ceza infaz kurumları başta olmak üzere farklı birimlerde yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvuru tarihleri, yöntem ve şartlar yoğun şekilde sorgulanıyor. Sürecin ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolarda alım yapılacağına dair ayrıntılar, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte bilgiler...