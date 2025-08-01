Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık bünyesinde adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere zabıt katibi; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere ise infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen, destek personeli branşlarında toplam 5 bin yeni personel alınacak. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylarda KPSS puan şartı aranacak olup uygulamalı ve sözlü sınav uygulanacak. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar.
Adalet Bakanlığı iki farklı genel müdürlüğe uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin 2 ayrı ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanlara göre Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli branşlarına alım yapılacak. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. CTE Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğü başvuruları ise Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş-kadro dağılımı hakkında detaylar.
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adalet teşkilatına peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini vermesinin ardından, personel alım ilanlarının ilk etabı Resmİ Gazete’de yayımlandı.
İlana göre; Adalet Bakanlığı bünyesine ilk etapta infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin yeni personel alınacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli alımı yapacak.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesine ise Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları, 1 Ağustos tarihi itibarıyla başladı ve 15 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
CTE Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.
Personel Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.
Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek.
Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.
1500 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
CTE 3500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1500 ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
I) Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
CTE 3500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm ünvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15.08.2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.
ADALET BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
İnfaz Koruma Memuru: 3.172
Zabıt Katibi: 1.500
Hemşire: 91
Teknisyen: 52
Şoför: 100
Aşçı: 29
Kaloriferci: 2
Hasta Bakıcı: 30
Hizmetli: 24